Тревога в лицее Бешалмы: там отрабатывались действия при землетрясении (ФОТО)

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Учения по гражданской защите прошли в пятницу, 14 марта, в селе Бешалма, в лицее имени Мина Кеся. После включения сирены, оповещающей о ЧП, в лицее был произведен сбор персонала, который, действуя по инструкции, начал оперативную эвакуацию детей в безопасное место.

Во время учений практически отрабатывались действия по разведке ситуации, тушению пожаров сельскими пожарными и работниками примэрии, а также аварийно-спасательным мероприятиям и помощи пострадавшим. По окончанию практических мероприятий, управлением чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия был проведён инструктаж работников и школьников по действиям в условиях ЧС, правилам оказания первой медицинской помощи.

Спасатели акцентировали внимание на алгоритм действий при открытом переломе бедра с кровотечением, кровотечении из шейного отдела, действиям при длительном сдавливании конечностей при дорожно-транспортных авариях и других экстренных ситуациях, пишет gagauzinfo.md.