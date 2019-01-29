Тревога в Бельцах: неизвестный сообщил о заложенной бомбе

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В полицию поступило сообщение о бомбе, заложенной на парковке у банка «EuroCreditBank» в районе родильного дома в Бельцах.

Звонок на экстренный номер 112 поступил вчера, 28 января, во второй половине дня, пишет esp.md. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что речь идёт о ложной тревоге. «Бомбой» оказалась пустая пачка из-под сигарет, обмотанная скотчем, сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц Жанна Молчанова.

Правоохранители устанавливают личность звонившего.