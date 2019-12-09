Тревога в аэропорту Кишинёва: самолёт не мог приземлиться из-за технических проблем (ВИДЕО)

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У самолёта возникли технические проблемы при посадке в Международном аэропорту Кишинёва. Он долго кружился над молдавской столицей, а затем успешно приземлился.

Согласно имеющейся информации, самолёт не мог приземлиться, так как у него не открывались шасси. На место прибыли пожарные бригады, передаёт protv.md.

По данным Flightradar, самолёт совершил по меньшей мере 9 кругов над столицей, после чего ему удалось благополучно сесть. К счастью, помощь пожарных и спасателей не понадобилась.

Известно, что самолёт вылетел из Варшавы.