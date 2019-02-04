Тревога на автовокзале в Бельцах: автор звонка хотел вернуться в тюрьму

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Молодой человек поставил на уши правоохранительные органы в муниципии Бельцы после того, как сообщил в Службу 112 о заложенной на территории автовокзала бомбе. Сообщение оказалось ложным.

По данным полиции, автор звона был идентифицирован, а в ходе допроса он заявил, что хочет вернуться в тюрьму, пишет deschide.md. Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова, сообщение о бомбе поступило приблизительно в 18.45, а прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали людей на территории автовокзала и оцепили зону. После долгих проверок сапёры не нашли никаких опасных предметов, сообщение оказалось ложным.

– В полицию позвонил 23-летний житель Рышканского района. В декабре прошлого года он был освобождён из тюрьмы, а органы правопорядка сообщили, что он сделал ложный вызов по той причине, что снова хочет за решётку, – отметила Евгения Молчанова.

Молодой человек был задержан на 72 часа. На его имя было заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте. Парню грозит штраф в размере от 200 до 500 условных единиц, или неоплачиваемым труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.