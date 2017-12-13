458

Столичный супермаркет потребовал от покупателей не дегустировать конфеты (ФОТО)

Столичный супермаркет потребовал от покупателей не дегустировать конфеты (ФОТО)

Родителей требование возмутило, так как полки расположены на уровне детей, которые незаметно могут присвоить себе пару конфет. 

Пользователи социальных сетей высмеивают появившееся в одном из супермаркетов у стенда с конфетами объявление с призывом о том, чтобы покупатели не дегустировали конфеты. Кроме того, внимание посетителей обратили на то, что в магазине работают камеры видеонаблюдения.

Если одни кишиневцы с иронией восприняли надпись, то других такое требование возмутило, так как полки находятся низко и в открытом виде, что делает сладости легкодоступными для детей.

– Мне это так нравится! Главное поставили на уровне глаз и рук ребенка, и что мне делать, если он взял одну и положил в рот? Мне что вытащить, завернуть и обратно поставить?! Ребенка к ноге не привяжешь! А потом чуть ли не у выхода бегут за тобой, что конфетку не оплатили! – написала Ольга.

– Невозможно пройти с ребенком. Одну конфету в рот, другую в карман, – посетовала Каролина.

Некоторые столичные покупатели все же посчитали требование администрации супермаркета адекватным и призвали родителей лучше следить за детьми.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md