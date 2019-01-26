Травмы из-за погодных условий получили более 100 человек

Травмы из-за погодных условий получили более 100 человек

За последние несколько дней в Институт неотложной медицинской помощи с различными травмами обратились более 100 граждан. 40 человек поступили с серьёзными переломами.

Дорога на работу неожиданно завершилась для десятков кишиневцев, прибывших в больницу после падения на лед.

Было скользко, и я упал. Дорожка не была посыпана песком совсем. В результате вывихнул лодыжку, – рассказал один из пострадавших.

Пресс-секретарь Института неотложной медицины Кристина Горя заявила, что число пострадавших не сильно увеличилось. За последние 24 часа было зарегистрировано 48 обращений. У 18 граждан были диагностированы переломы, 3 были госпитализированы, ещё 12 отделались ушибами, пишет trm.md.

МП “Exdrupo” продолжает очищать дороги для того, чтобы предотвратить образования льда. Накануне вечером было разбросано почти 900 тонн противоскользящего материала и 6,5 тонн соли. Также 380 рабочих занимались уборкой снега во дворах и на тротуарах.

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