Травмы из-за погодных условий получили более 100 человек

За последние несколько дней в Институт неотложной медицинской помощи с различными травмами обратились более 100 граждан. 40 человек поступили с серьёзными переломами.
Дорога на работу неожиданно завершилась для десятков кишиневцев, прибывших в больницу после падения на лед.
Было скользко, и я упал. Дорожка не была посыпана песком совсем. В результате вывихнул лодыжку, – рассказал один из пострадавших.
Пресс
МП “Exdrupo” продолжает очищать дороги для того, чтобы предотвратить образования льда. Накануне вечером было разбросано почти 900 тонн противоскользящего материала и 6,5 тонн соли. Также 380 рабочих занимались уборкой снега во дворах и на тротуарах.