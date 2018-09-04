“Травмированная” молодая женщина попрошайничает на улицах Кишинева, зарабатывая по 200 леев в день (ВИДЕО)

Мошенница, выставляющая себя лицом с ограниченными возможностями, побирается на улицах столицы, ведя аморальный образ жизни на деньги сердобольных горожан.

Женщина, якобы травмированная, передвигается при помощи костыля, однако, когда никто не видит, выказывает вполне нормальное владение обеими ногами. Более того, в момент съемки видео очевидцем женщина явно находилась под опьяняющим воздействием какого-то вещества, пишет crimemoldova.com.

Снимающему женщины рассказали, что “немощной” попрошайке 28 лет, она родом из Леовского района. Женщина получает в качестве милостыни ежедневно около 200 леев и тратит их, по ее словам, на еду.

Женщина постарше, сопровождавшая попрошайку, представилась ее тетей. Она рассказала, что живет в Кишиневе, а племянница ее обитает на улицах столицы. Почему ее якобы родственница не живет с ней – неизвестно.