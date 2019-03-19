Трава продолжает гореть: за последние 24 часа – почти 100 возгораний

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За последние 24 часа 435 гектаров сухой растительности были объяты огнем. Пожарные пришли на помощь в 98 рисковых ситуациях. Об этом порталу agora.md заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Например, только в Петрешть Унгенского района сгорели 10 гектаров сухой растительности. Еще один пожар произошел вблизи КПП Скулень, где пострадал один гектар земли. Деятельность пункта не была нарушена.

– Несмотря на то, что это возгорания сухой растительности, они все равно очень опасны. В их тушении задействованы практически все бригады, – сказала Пушкашу.