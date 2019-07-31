Трассы, на которых за скоростью следят экипажи патрульных с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 31 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

G 91: Унгены – Ниспорены, км 5 – 28;

R 1: Кишинёв – Унгены, км 9 – 40 – 70 – 103;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R20;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 23 – 42 – 60 – 88;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, км 9 – 42;

R 33/M 1/G 98: на участке Хынчешт.