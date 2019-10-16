Трассы, на которых в среду находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульных, оснащенных радарами.
Сегодня, 16 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 км;
– R 2: Кишинев – Бендеры, 12 – 35 км;
– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 87 км;
– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 13 – 42 км;
– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
– R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
– R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
– R 33: Хынчешты – Лэпушна – M1;
– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 20 – 55 – 101 км.
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