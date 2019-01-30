Трассы, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 30 января, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района), 26 – 42 км, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км, 49 – 60 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.