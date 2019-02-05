Трассы, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Трассы, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости. 

Так, сегодня, 5 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40-70 км;
  • R 2: Кишинёв  – Бендеры, 24-49 км;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194-204, 255-266 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района), 26-42 км;
  • R 6: Кишинёв –  Оргеев, 13-21, 23-48 км;
  • R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53-81 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-42 км.

Напомним, сегодня на всей территории страны могут быть туманы. НИП призывает водителей быть внимательными во время дорожного движения.

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