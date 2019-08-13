Трассы, на которых находятся патрульные с радарами

Трассы, на которых находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 13 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинёв – Унгены, км 70 – 103;
  • R 16: Скуляны – Унгены, км 53 – 81;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, км 17 – 43;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, км 20 – 39;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 0 – 20.
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 – 79 км;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 27 – 42 км;
  • M 1/M 3: на участке Яловенского района.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md