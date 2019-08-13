Трассы, на которых находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 13 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены, км 70 – 103;

R 16: Скуляны – Унгены, км 53 – 81;

R 25: Буковэц – Ниспорены, км 17 – 43;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, км 5 – 28;

R 2: Кишинёв – Бендеры, км 20 – 39;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 0 – 20.

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 – 79 км;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 27 – 42 км;

M 1/M 3: на участке Яловенского района.