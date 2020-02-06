Трасса Чумай-Вулканешты заблокирована: на месте буксуют десятки машин (ФОТО, ВИДЕО)

Трасса Чумай-Вулканешты заблокирована: на месте буксуют десятки машин (ФОТО, ВИДЕО)

Республиканская трасса M3 на участке между селами Чумай и Бурлачены вблизи Вулканешт практически недоступна для транспорта.

Как сообщают очевидцы, дорогу заметает снегом с полей. При этом специализированная дорожная техника на месте отсутствует, передаёт gagauzinfo.md.

– Снега намело так много, что проехать не могут даже внедорожники. В Бурлаченах движение парализовали крупнотоннажные грузовики. Водители-дальнобойщики решили прекратить движение, пока путь не расчистят службы, – написал очевидец.

В то же время альтернативный путь в Вулканешты через Кагул пока остается доступным.

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