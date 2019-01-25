Транспортный коллапс: жители Яловен жалуются на переполненные маршрутки

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Проживающие в нескольких километрах от Кишинёва жители Яловен говорят, что им крайне затруднительно добираться до столицы. Единственный пассажирский микроавтобус, соединяющий населённые пункты, постоянно переполнен. В часы пик люди должны ждать часами, чтобы сесть в маршрутку.

Пассажиры жалуются, что самое тяжёлое время — это утро и вечер, когда все едут, либо возвращаются с работы, передаёт publika.md. Если обычно расстояние между Яловенами и столицей преодолевается за 15 минут, порой гражданам приходится тратить на проезд до места работы несколько часов, так как автобусы переполнены.

Иной раз в маршрутку набивается по 30-40 человек. Водители останавливаются даже когда салон переполнен. Должно быть больше микроавтобусов, особенно в часы пик. Вечером и утром, после 7 часов особенно многолюдно, – рассказывают недовольные пассажиры.

Власти обещают в скором времени принять решение по увеличению количества транспортных единиц, курсирующих по маршруту Яловены-Кишинёв. В настоящее время на данном участке курсируют 37 микроавтобусов.