Транспортный коллапс в Кишинёве: троллейбусы не могут проехать из-за припаркованных на дороге машин (ФОТО)

Транспортный коллапс наблюдается в Кишинёве уже несколько дней подряд, а виновным в создании этой ситуации является снег, а точнее тот факт, что тротуары и обочины дорог до сих пор не очищены, несмотря на ежедневные отчёты примэрии о серьёзной проделанной работе муниципальных служб в этом направлении.

Так, сегодня, 17 января, в утренний час-пик, когда сотни горожан используют общественный транспорт, торопясь на работу, десятки троллейбусов выстроились в ряд на улице А. Пушкина в центре столицы. Общественный транспорт заблокирован, начиная с конца улицы А. Матеевич и вдоль улицы А. Пушкина, передаёт protv.md.

Причиной, по которой десятки троллейбусов оказались в пробке, являются припаркованные практически посреди проезжей части автомобили. Водители не смогли найти лучших мест для парковки из-за гор снега, которые образовались на обочинах (где обычно стоят машины) в результате очистки проезжей части. Поэтому цепочка нарушений и недоработок привела к тому, что вновь страдают пользователи троллейбусов, которые часами ждут на остановках транспорт в надежде не опоздать на работу или учёбу.

Стоит отметить, что сегодня муниципальные власти призвали водителей не оставлять автомобили вдоль дороги, чтобы муниципальные службы могли досконально очистить проезжую часть.