Транспортники возмущены бездействием правительства и министра экономики (ВИДЕО)

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Многие водители грузовиков протестуют сегодня у здания правительства в Кишиневе, а также в других населенных пунктах страны. Они возмущены тем, что Министерство экономики и инфраструктуры не предпринимает ничего для того, чтобы разблокировать перевозки товаров в РФ.

Протестующие говорят, что многие компании были вынуждены урезать свою деятельность из-за отсутствия разрешений на въезд в Россию. Стоит отметить, что это уже вторая забастовка водителей за месяц. Транспортники винят правительство в бездействии и выстраивании бюрократических барьеров, передает “НТВ Молдова”.

– У нас абсолютно беспомощное правительство. Они впустую занимают кабинеты и кресла. Простые граждане не могут работать. Премьер и кабинет министров должны заниматься экономикой страны. Мы устали от бюрократии, которая процветает в правительстве. Получается, у нас не министр экономики, а министр разрушения экономики. – Никакой реакции от властей. Господин Брынзан вообще не разбирается в ситуации. Не знаю, откуда он взял информацию, что авторизации продают по 5 000 долларов. Это всё ради чьей-то выгоды. Когда мы их выбирали, они обещали предоставить нам рабочие места, чтобы люди не уезжали из Молдовы. На деле, у нас на текущий момент нет работы, фирмы закрываются, – посетовали они.

Напомним, что на прошлой неделе президент Игорь Додон договорился с Дмитрием Козаком о том, что Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров в Россию. Это была экстренная мера, так как ранее министр экономики Вадим Брынзан не договорился о выдаче необходимых “дозволов” с РФ.