Трансграничное движение затруднено: в очередях стоят десятки автомобилей

Трансграничное движение затруднено: в очередях стоят десятки автомобилей

Сегодня утром, начиная с 06.30, на контрольно-пропускном пункте «Мирное» отмечено интенсивное трансграничное движение. Среднее время ожидания в сторону выезда из Молдовы достигало 30 минут.

Такая же ситуация была отмечена на КПП «Крива». К 07.30 на пропускном пункте в сторону выезда из страны образовалась очередь из 40 машин, но среднее время ожидания не превышало 30 минут, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что вчера, 30 июля, во второй половине дня в течение одного часа по техническим причинам не работал КПП «Гримэнкэуць». Путешественники были уведомлены заранее и направлены к ближайшему пропускному пункту.

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