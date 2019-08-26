Трамп поздравил Додона с Днем независимости Молдовы (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон получил поздравление от своего американского коллеги Дональда Трампа с наступающим Днем независимости нашей страны.

– После напряженного и сложного избирательного цикла ваше коалиционное правительство продолжает уделять внимание созданию сильных, более транспарентных и ответственных учреждений, которые служат молдавскому народу и помогают реализовать их устремления жить в современной европейской стране. Мы рады поддерживать вас в ваших успехах. Желаю вам мирного и плодотворного года и обещаю дальнейшую помощь и поддержку США в вашем стремлении к поистине демократическому и процветающему будущему Молдовы, – говорится в послании Дональда Трампа.