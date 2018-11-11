Трамп, Меркель, Йоханнис, Порошенко: президент пообщался в Париже с лидерами многих государств

Накануне Форума мира, который состоится в Париже 11 ноября сразу после памятных мероприятий к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны, Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с супругой Галиной принял участие в приеме по случаю мероприятия.

На нем глава государства пообщался в неформальной обстановке с рядом глав государств и правительств. В их числе – президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Петр Порошенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД РФ Сергей Лавров и многие другие.

Напомним, Игорь Додон совершает визит в Париж по приглашению своего французского коллеги. Сегодня, 11 ноября, в Париже пройдет Форум мира, на который прибудут более 70 глав государств и правительств.

– «На полях» форума проведу двусторонние встречи с рядом европейских лидеров. В рамках визита также выступлю на «круглом столе» в Национальной Ассамблее Франции и дам интервью влиятельным французским СМИ, – сообщал президент.