Трактор и легковушка не поделили пустой перекрёсток в Кишинёве

Трактор и легковушка не поделили пустой перекрёсток в Кишинёве

ДТП произошло этим утром на пересечении улиц Албишоара и А. Пушкин в столичном секторе Центр. Автомобиль марки Skoda и трактор не смогли поделить перекрёсток, несмотря на то, что город практически пустой из-за карантина, введённого в стране. 

Сегодня в муниципии Кишинёв нет пробок, во всех артериях города дорожное движение не затруднено. Но даже в этих условиях водители умудрились столкнуться на перекрёстке. Все обстоятельства аварии выясняются, передаёт unimedia.info.

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