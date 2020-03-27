Трактор и легковушка не поделили пустой перекрёсток в Кишинёве

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ДТП произошло этим утром на пересечении улиц Албишоара и А. Пушкин в столичном секторе Центр. Автомобиль марки Skoda и трактор не смогли поделить перекрёсток, несмотря на то, что город практически пустой из-за карантина, введённого в стране.

Сегодня в муниципии Кишинёв нет пробок, во всех артериях города дорожное движение не затруднено. Но даже в этих условиях водители умудрились столкнуться на перекрёстке. Все обстоятельства аварии выясняются, передаёт unimedia.info.

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