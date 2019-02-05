Трагичный случай в Резине: молодая девушка с сигаретой упала с балкона четвёртого этажа

Трагичный случай в Резине: молодая девушка с сигаретой упала с балкона четвёртого этажа

Молодая девушка находится между жизнью и смертью после того, как вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, но по неосторожности выпала. Инцидент произошёл в воскресенье вечером в многоквартирном доме в Резине. Девушка находится в тяжёлом состоянии в реанимации в районной больнице Резины.

По данным полиции, 20-летняя пострадавшая вышла на балкон с сигаретой, села на перила, однако во время разговора по телефону потеряла равновесие и упала с 4-го этажа. Её заметил прохожий, который и вызвал машину скорой помощи, пишет deschide.md.

По данным полиции, пострадавшая родом из села Кунича Флорештского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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