Трагическое ДТП в Дрокии: водитель “скорой” погиб, четверо в больнице

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53-летний мужчина скончался, а четверо других пострадавших попали в больницу в результате страшной аварии. Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником. Трагедия произошла вчера вечером в районе Дрокия.

По данным полиции, машина скорой помощи стояла на обочине дороги, так как сломалась. Её водитель ожидал на подмогу другое авто. В это время в “скорую” на большой скорости врезался внедорожник, за рулём которого был пьяный водитель 26 лет, пишет publika.md.

Водитель “скорой” погиб на месте, а остальная часть экипажа, пациент и водитель внедорожника были доставлены в тяжёлом состоянии в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.