Трагический случай в Бендерах: мужчина скончался после того, как его избили и сбросили с 3 этажа

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Жительница Бендер сообщила в милицию, что на улице Калинина слышны крики. Первым на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны. Рядом со зданием был обнаружен окровавленный гражданин без определённого места жительства. Врачам скорой помощи не удалось спасти его. От полученных травм 38-летний пострадавший скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе розыскных мероприятий на перекрёстке улиц Коммунистической и Тираспольской милиционеры задержали группу из четырёх человек. Трое мужчин и женщина были доставлены в УВД для разбирательства. На их одежде были обнаружены бурые пятна, предположительно, кровь.

В ходе следствия было установлено, что группа пьяных знакомых пришла на территорию стройки, где обитал потерпевший. На почве ранее возникшей неприязни был спровоцирован конфликт. Мужчину сначала избили, затем двое из непрошеных гостей скинули его с третьего этажа.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено двум фигурантам дела – 50-ти и 25-ти лет. Оба ранее неоднократно судимы. За совершение особо тяжкого преступления подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.