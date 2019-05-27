Трагический инцидент в Кирсово: “скорая” насмерть сбила мужчину

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Инцидент произошёл в субботу, 25 мая, в селе Кирсово. При въезде в населённый пункт автомобиль «скорой помощи» насмерть сбил молодого мужчину.

Как пишет gagauzinfo.md, информацию подтвердили в пресс-службе Управления полиции Гагаузии. Там отметили, что 41-летний водитель «скорой» совершил наезд на 32-летнего мужчину. Бригада врачей, находящаяся в автомобиле, пыталась оказать первую помощь и доставить пострадавшего в районную больницу Комрата, но мужчина от полученных травм скончался по пути в медучреждение, пишет источник.

Водитель «скорой помощи» прошёл тест на наличие паров алкоголя, который оказался отрицательным. Автомобиль изъят и помещён на штрафстоянку до принятия окончательного решения.

По данному факту было начато уголовное преследование. За совершение данного преступления законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с аннулированием права управления транспортными средствами.