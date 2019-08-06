Трагические последствия жуткого ДТП в Единцах: скончался ещё один пострадавший

Трагические последствия жуткого ДТП в Единцах: скончался ещё один пострадавший

Ещё один из пяти молодых людей, которые находились в автомобиле Audi A4, скончался после аварии, произошедшей в воскресенье ночью в селе Забричаны Единецкого района.

По словам врачей, 25-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет deschide.md. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако этим утром он умер в больнице.

Напомним, что водитель Audi не справился с управлением, в результате чего машина соскользнула с дороги, врезалась в забор частного дома, после чего её отбросило в дерево. В результате инцидента 21-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, скончался на месте. Ещё трое пассажиров и водитель попали в больницу.

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