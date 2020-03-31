Трагические последствия ДТП в Кагуле: мотоциклист умер в больнице

Трагические последствия ДТП в Кагуле: мотоциклист умер в больнице

В результате вчерашней аварии в Кагуле с участием трактора и мотоцикла водитель последнего попал в больницу. К сожалению, этим утром пострадавший скончался на больничной койке.

По данным местной полиции, пишет deschide.md, 43-летний водитель на мотоцикле Honda столкнулся с трактором под управлением 67-летнего мужчины. В результате удара мотоцикл отбросило на несколько метров. Водителя в тяжёлом состоянии доставили в больницу, однако его жизнь врачам спасти не удалось.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического ДТП.

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