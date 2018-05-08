Трагические подробности разбоя в Каушанах: мужчина скончался от удара топором

Трагические подробности разбоя в Каушанах: мужчина скончался от удара топором

Грабитель напал на мужчину в его собственном доме. В результате полученных травм жертва скончалась.

Ранее мы сообщали, что в селе Кошкалия случился беспрецедентный случай – разбойник избил односельчанина топором. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, 30-летний житель села Кошкалия пробрался в дом 64-летнего мужчины и во время ограбления нанёс ему несколько ударов по голове топором. К сожалению, жертва скончалась на месте, передаёт unimedia.md.

После этого, разбойник забрал деньги и мобильный телефон и скрылся с места преступления. Спустя некоторое время его задержали органы правопорядка. На данный момент подозреваемый находится под предварительным арестом. Если вина злоумышленника будет доказана, то ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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