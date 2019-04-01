Трагическая случайность: гражданин Молдовы погиб в Италии в результате ДТП

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Страшная авария с участием гражданина Молдовы произошла в Италии. 35-летний мужчина погиб после того, как врезался на своей машине в грузовик.

Инцидент произошёл в коммуне Кодевиго провинции Падуя. Как пишет итальянская пресса, Сергей Санду ехал забрать сына с тренировки.

В какой-то момент по непонятным причинам мужчина потерял контроль над управлением и врезался в грузовик. Удар был настолько сильным, что для того, чтобы освободить водителя, потребовалась помощь спасателей, пишет echipa.md.

Пострадавшего доставили в больницу. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.