Трагедия во время грозы: житель Паркан скончался от удара молнии

Трагедия во время грозы: житель Паркан скончался от удара молнии

Бушующая стихия унесла жизнь 30-летнего жителя села Парканы. Мужчина погиб от удара молнии. Во время грозы он с другом находился в лодке на воде. Трагедия произошла сегодня ранним утром на Днестре.

По словам очевидца, всё произошло в считанные секунды: раскат грома, яркая вспышка, после которой пострадавший упал без признаков жизни. Мужчина поспешил на помощь другу, вызвал скорую. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа, сообщает mvdpmr.org.

При осмотре тела эксперты предположили, что разряд молнии пришёлся в область шеи. Точная причина смерти мужчины станет известна по результату вскрытия. По факту трагедии проводится проверка.

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