Трагедия во Флорештах: водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Трагедия во Флорештах: водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

59-летняя жительница Флорешт подметала улицу, когда на неё был совершён наезд. Авария произошла сегодня ранним утром.

За рулём автомобиля Opel Zafira находился 44-летний мужчина. После наезда водитель скрылся с места происшествия, передаёт tvn.md.

Пострадавшую доставили во Флорештскую районную больницу, но, к сожалению, женщина скончалась. Виновника ДТП вскоре нашли дома в состоянии опьянения. Он был задержан на 72 часа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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