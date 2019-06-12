Трагедия во Флорештах: в порыве ссоры женщина зарезала бывшего мужа

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67-летний мужчина скончался в результате ножевых ранений, нанесённых бывшей женой. К трагическим последствиям привела ссора.

Инцидент произошёл 11 июня. В момент конфликта между экс-супругами 64-летняя женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в область сердца, живота и ноги. В результате полученных травм мужчина скончался, передаёт tvn.md.

Женщину задержали на 72 часа, она полностью признала свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновнице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.