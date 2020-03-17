Трагедия во Флорештах: нетрезвый сотрудник фермы убил коллегу ударом ножа

Трагедия во Флорештах: нетрезвый сотрудник фермы убил коллегу ударом ножа

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил ножом коллегу по работе. Инцидент произошёл вчера вечером на территории животноводческой фермы в селе Маркулешты Флорештского района.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ИП Флорешт Евгения Молчанов, в полицию о случившемся сообщил хозяин фермы. По его словам, один из сотрудников повздорил со своим коллегой и ударил последнего ножом в область живота. В результате пострадавший скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правонарушителя, который в момент совершения преступления был пьян, задержали на 72 часа.

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