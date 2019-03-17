Трагедия во Флорештах: мать вонзила нож себе в ногу после ссоры с дочерью и умерла

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Жительница Флорешт покончила жизнь самоубийством после того, как поссорилась с дочерью после совместного распития спиртных напитков. Инцидент произошел вчера, 16 марта, в селе Гиндешть.

Женщина отправилась в гости к своей 20-летней дочери, где вместе с соседкой они выпили. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мать и дочь начали ругаться. Женщина схватилась за нож и вонзила его себе в левую ногу.

Удар был очень сильным. В результате случившегося 56-летняя женщина скончалась до приезда “скорой”, пишет deschide.md.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.