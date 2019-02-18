Трагедия во Флорештах: двое маленьких детей скончались от взрыва телевизора

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Двое детей в возрасте трех и четырех лет соответственно скончались в больнице после того, как телевизор в их доме взорвался. Трагедия произошла сегодня днем в селе Сэнэтэука Флорештского района.

По словам пресс-секретаря ИП Флорешть Лилия Харя, дети находились в доме и смотрели телевизор, а их отец вместе со старшим братом погибших был во дворе. Внезапно в жилище раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался телевизор, после чего вспыхнул пожар.

Отец вытащил детей из дома. Их доставили в больницу, но вскоре они скончались.

Обстоятельства инцидента выясняются.