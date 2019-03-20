Трагедия в Унгенах: женщина сгорела заживо в собственном доме

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Инцидент произошёл в селе Сынешть Унгенского района. 73-летняя женщина сгорела заживо после того, как в её доме случился пожар.

Возгорание произошло минувшей ночью. В этот момент в доме находились трое: жертва, её супруг, а также внучка, которая у них гостила, пишет canal2.md. По словам пожарных, источником возгорания стал электрический обогреватель, который находился в комнате 15-летней девочки. Несовершеннолетняя увидела, что вспыхнул пожар, и побежала за помощью.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные Унгенского района, которые в течение часа боролись с огнём. Пожар уничтожил около 90% дома.