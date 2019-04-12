Жительница Унген нашла супруга застреленным в голову: полиция склоняется к версии суицида

Жительница Унген нашла супруга застреленным в голову: полиция склоняется к версии суицида

Мужчина скончался после того, как выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. Трагедия произошла в пятницу, 12 апреля, в селе Четирень Унгенского района.

Женщина обнаружила своего супруга в луже крови, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, на место происшествия прибыла оперативная группа ИП Унген и судмедэксперт. Согласно предварительным выводам экспертов, речь идёт о самоубийстве.

– Согласно предварительным данным, 69-летний мужчина выстрелил себе в голову из охотничьего ружья из-за ухудшения его состояния здоровья. Он легально владел оружием модели ИЖ-26, – сообщила Бециву.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md