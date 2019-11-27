Трагедия в Унгенах: водитель без прав насмерть сбил беременную

Трагедия в Унгенах: водитель без прав насмерть сбил беременную

Женщина скончалась в больнице после того, как её сбила машина. Погибшая была на 8 месяце беременности.

Трагедия произошла сегодня днём в селе Мэкэрешть Унгенского района, пишет news.ungheni.org. По данным местной полиции, 31-летняя беременная женщина переходила улицу в 500 м от пешеходного перехода. В этот момент её сбила машина Volkswagen, за рулём которой находился водитель без прав.

В результате удара пострадавшая попала в больницу с различными травмами. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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