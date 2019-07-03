Трагедия в Унгенах: в Реуте утонул пастух

Трагедия в Унгенах: в Реуте утонул пастух

58-летний житель села Макарешты Унгенского района пошел забирать скот домой, а по пути захотел искупаться. Известно, что мужчина находился в стадии алкогольного опьянения.

Труп пастуха обнаружили вчера утром спасатели, пишет jurnal.md. Согласно имеющейся информации, погибший пошёл за скотом, который был привязан возле водоёма. Мужчина вошёл в воду, чтобы искупаться, и больше не выплыл.

На теле мужчины не было никаких признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения экспертизы.

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