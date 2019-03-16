Трагедия в Унгенах: мужчина до смерти забил родную мать

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Жительница Унгенского района скончалась в больнице спустя несколько часов после госпитализации. Её жестоко избил собственный сын.

66-летняя женщина была доставлена ранним утром в больницу в тяжёлом состоянии, а спустя несколько часов скончалась, пишет deschide.md. Её тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила, что у женщины было внутреннее кровоизлияние и множественные переломы рёбер.

В результате следственных мероприятия сотрудники полиции установили, что женщина скончалась после того, как её жестоко избил 43-летний сын. Мужчина был немедленно задержан.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремное заключение.