Трагедия в Унгенах: девушка и парень погибли, упав в канализационный люк

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24-летний парень и 21-летняя девушка из села Бучумень Унгенского района погибли этим утром после того, как упали в канализационный люк, наполненный водой.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Унгень Кристина Викол сообщила, что инцидент произошёл примерно в 04.15. 27-летний молодой человек из того же населенного пункта позвонил в 112 и сообщил, что у въезда в село два человека упали в канализационный люк и находятся без сознания, передаёт ipn.md.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что речь идёт о 24-летнем молодом человеке и 21-летней девушке, проживающих в этом селе. В ходе расследования было установлено, что погибшие провели время в соседнем кафе, где употребляли алкоголь. Девушка вышла на улицу и нечаянно упала в 5-метровый канализационный люк, наполненный водой. Она позвала на помощь, а парень хотел спасти ее, но также упал. Несколько человек пытались их вытащить, но не смогли.

Полиция расследует дело в рамках уголовного дела.