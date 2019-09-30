Трагедия в Теленештах: пьяный отец ранил ножом 15-летнего сына

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33-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил своего 15-летнего сына кухонным ножом. Инцидент произошёл утром 29 сентября в районе Теленешты.

Как пишет zdg.md, мужчина находился в состоянии сильного подпития. Между ним и пострадавшим возникла ссора, в ходе которой в ход пошёл нож.

Несовершеннолетний был госпитализирован в тяжёлом состоянии в хирургическое отделение районной больницы Теленешт. Нападавшего задержали.

По факту бытового насилия было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.