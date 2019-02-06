Трагедия в Теленештах: отец троих детей покончил с собой

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Тоска по жене послужила причиной суицида 46-летнего мужчины. Трагедия произошла вчера днём в селе Вережень Теленештского района.

Труп повешенного мужчины обнаружил сосед в курятнике возле дома. Погибший не оставил предсмертной записки, однако известно, что перед смертью мужчина послал через приложение Messenger несколько сообщений своей жене с просьбой ответить на его звонки, пишет deschide.md.

По словам местных жителей, мужчина решился на отчаянный шаг после того, как поссорился со своей женой, которая долгое время работала в Израиле. Как утверждают соседи погибшего, мужчина узнал, что жена ему изменила.

У погибшего остались трое детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.