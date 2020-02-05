Трагедия в Теленештах: мужчина ранил знакомого во время пьяного застолья

Трагедия в Теленештах: мужчина ранил знакомого во время пьяного застолья

40-летний мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как его ранил приятель. Инцидент произошёл вчера вечером в селе Чулукань Теленештского района.

По данным местной полиции, пострадавший употреблял алкоголь вместе с 28-летним знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, и тогда агрессор взял кухонный нож и нанёс жертве два удара в живот.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Теленештской районной больницы в тяжёлом состоянии, пишет deschide.md. Нападавшего задержали на 72 часа, а на его имя возбудили уголовное дело.

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