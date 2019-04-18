Трагедия в Тараклии: пьяный гость убил хозяина дома ударами ножа в грудь

Житель Тараклии попал в руки полиции после того, как напал на приятеля и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший скончался вскоре после госпитализации. Инцидент произошёл вчера вечером.
По данным полиции, 52-летний подозреваемый пришёл в гости к жертве. Приятели стали распивать алкоголь, пишет deschide.md. Впоследствии между ними разразилась ссора, завершившаяся убийством.
Гость взял кухонный нож и несколько раз ударил 78-летнего хозяина в грудь. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Пожилой мужчина умер вскоре после госпитализации.
Подозреваемого задержали на 72 часа, на его имя было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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