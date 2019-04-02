Трагедия в Сынжерей: дочь убила своего отца… совком

Трагедия в Сынжерей: дочь убила своего отца… совком

Мужчина скончался после того, как получил несколько ударов совком. Трагический инцидент произошёл на днях в селе Биличений Векь Сынжерейского района.

47-летняя дочь погибшего поссорилась со своим отцом. Во время конфликта женщина взяла совок и нанесла жертве несколько ударов в область шеи и груди, пишет deschide.md.

Из-за полученных травм 85-летний мужчина скончался на месте до прибытия машины скорой помощи. Полиция возбудила уголовное дело.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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