Трагедия в Страшенах: утром мать обнаружила своего годовалого ребёнка мёртвым

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Сотрудники Инспектората полиции Шолданешт получили сообщение от врачей приёмного покоя районной больницы о том, что годовалый ребёнок скончался до приезда бригады скорой помощи.

Органы правопорядка выяснили, что мать малыша проснулась ранним утром для того, чтобы отвести в школу трёх старших дочерей. Женщина подошла к детской кроватке и обнаружила, что младший ребёнок, которому едва исполнился 1 год, не дышит. Она немедленно вызвала скорую помощь, пишет realitatea.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого должны быть раскрыты все обстоятельства трагедии.