Трагедия в Страшенах: собутыльники забили приятеля до смерти

Трагедия в Страшенах: собутыльники забили приятеля до смерти

23-летний парень скончался на больничной койке после того, как его избили двое приятелей. Трагический инцидент произошёл в минувшее воскресенье в селе Сака Страшенского района, а вчера утром пострадавший скончался в больнице в столице.

По данным местной полиции, жертва отправилась в гости к 29-летнему знакомому, у которого также находился 44-летний мужчина. Все трое употребляли алкоголь, пишет deschide.md. Между мужчинами возник спор, переросший в драку.

Гостя сильно избили, в результате чего пострадавший попал в столичную больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь, и вскоре мужчина скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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