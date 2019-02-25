Трагедия в Страшенах: местный житель погиб в результате пьяной поножовщины

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Несовершеннолетняя осталась сиротой после того, как двое нетрезвых мужчин закололи кухонным ножом её отца прямо перед домом. Инцидент произошёл этой ночью в селе Онешть Страшенского района.

14-летняя дочь погибшего 40-летнего мужчины сообщила в полицию об убийстве. Как пишет deschide.md, мужчину у ворот дома убили два брата, находящихся в нетрезвом состоянии.

Прошлым вечером мужчина находился дома со своей дочерью и женой. В какой-то момент он вышел во двор поговорить со знакомыми, однако через несколько минут его нашли у ворот дома с ножевой раной.

В полиции установили, что накануне трагедии между жертвой и 39-летним односельчанином разразился конфликт, в результате чего погибший ударил знакомого. Через несколько минут обиженный мужчина вместе со своим 30-летним братом пришёл домой к обидчику, чтобы с ним поквитаться. В результате один из пришедших мужчин вытащил нож и нанёс жертве удар в живот. После этого преступники скрылись с места происшествия.

Вскоре их задержали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.