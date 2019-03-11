Трагедия в Страшенах: четырёхмесячный младенец скончался в больнице (ВИДЕО)

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В Институте матери и ребёнка в столице скончался четырехмесячный малыш из села Скорень Страшенского района. Трагический инцидент произошёл 9 марта.

Мать ребёнка сообщила, что вызвала машину скорой помощи, когда малышу стало плохо. Однако соседи утверждают, что его оставили без присмотра, пишет protv.md.

Ребёнок нормально ел и спал. В пятницу днём ему стало плохо. Сразу же приехала скорая помощь, мы поехали в больницу в Страшены, а оттуда – в Кишинёв, – рассказала мать погибшего малыша.

Женщина говорит, что она вернулась в тот же день в село, чтобы забрать из дома одежду и детское питание. На следующий день она приехала в больницу к сыну.

Врачи пока не сообщают причину смерти малыша. По словам соседей, горе-мать, у которой есть ещё двое маленьких детей, часто употребляла алкоголь и оставляла детей одних дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.